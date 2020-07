Governo nega emenda de R$ 3,8 milhões a deputado

O Governo de Mato Grosso esclarece que nenhum deputado estadual recebeu emendas no valor de R$ 3,8 milhões. A afirmação consta em matérias de veículos de imprensa.

Do total do valor citado, R$ 400 mil são referentes a um convênio com o município de Carlinda, que tem emenda do deputado Dilmar Dal’Bosco. Os outros R$ 3,4 milhões são do orçamento próprio do Estado para projetos de infraestrutura e frutos de indicações de parlamentares e não de emendas impositivas.

O Governo reafirma que trabalha para cumprir os preceitos legais e que a liberação das emendas impositivas obedece a esse rito.