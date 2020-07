Governo abre licitação para obras de pavimentação e melhorias da MT-100

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), abriu processos licitatórios para contratação de empresas de engenharia para execução da pavimentação de um trecho da MT-100, além da realização dos serviços de melhorias para adequação da capacidade e segurança da rodovia, na região Araguaia de Mato Grosso.

Serão asfaltados 18 quilômetros que faltam para interligar os municípios de Torixoréu e Pontal do Araguaia por vias asfaltadas. Já os serviços de melhoramento serão realizados em 45,4 quilômetros do trecho que compreende o entroncamento da MT-461, que dá acesso a Ribeirãozinho, até o entroncamento da MT-466, em Torixoréu.

Ao todo serão executadas obras de infraestrutura rodoviária em 63,4 quilômetros da MT-100. O orçamento estimado às licitações é de R$ 57,2 milhões, sendo R$ 24,7 milhões para as obras de pavimentação e R$ 32,5 milhões para serviços de melhoramento.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, as obras são de suma importância para garantir a trafegabilidade dos usuários da via, além do escoamento da produção agrícola da região, pois a MT-100 é umas das principais rodovias estruturantes de Mato Grosso e que interliga os municípios do Sul até a região Araguaia.

“Vamos concluir o asfalto que falta para ligar Torixóreu e Pontal do Araguaia. Já entre Ribeirãozinho e Torixoréu, nós vamos refazer o asfalto neste trecho que é considerado de péssimo estado para o tráfego, pois possui inúmeras avarias que dificultam o trânsito. Essas são obras fundamentais para a melhoria da MT-100, que hoje é o corredor utilizado por diversos produtores para o escoamento da produção de todo Araguaia”, disse.

Ainda segundo o secretário, com as licitações lançadas faltará somente um trecho de 93,67 quilômetros, entre Alto Araguaia e Ponte Branca, a ser asfalto. O projeto para pavimentação desse trecho já está em fase de conclusão do termo de referência, para posterior licitação.

“Esse último trecho da MT-100 está em fase final para lançarmos o edital para licitação. Uma obra que está paralisada desde 2013 e que vamos retomar graças ao esforço do Governo do Estado para valorizar toda a região do Araguaia”, afirmou o secretário.

Todas licitações serão realizadas na modalidade Regime Diferenciado de Contratação (RDC), do tipo menor preço. No caso da licitação das obras de pavimentação, a entrega das propostas ocorrerá durante sessão pública no dia 11 de agosto, enquanto a entrega das propostas para o processo licitatório dos serviços de melhoramento será em 4 de agosto.

Em ambos os casos as sessões públicas ocorrerão às 9h, no auditório da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e poderão ser acompanhadas em tempo real pela internet.

Outras informações acerca das licitações, como os editais completos, os projetos executivos e demais documentações complementares encontram-se disponíveis para consulta no site da Sinfra, aqui e aqui. Eventuais esclarecimentos de dúvidas quanto aos editais poderão ser solicitados, preferencialmente, via e-mail cpl@sinfra.mt.gov.br.