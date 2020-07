Gilberto agradece manifestações de carinho e orações

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueirero, em nova por meio de aplicativo de mensagem, afirma que está se recuperando e vencendo a covid-19. Ele testou positivo e está em isolamento. Dizendo que passou por momentos de desconforto, ressalta que não precisão de internação hospitalar e está sendo acompanhado e seguindo rigorosamente as prescrições médicas.

Íntegra do comunicado de Gilberto Figueiredo:

Amigos, bom dia!

Graças a Deus estou vencendo a doença. Após testar positivo para a COVID-19, na quinta-feira (25), busquei atender aos protocolos e fui para o isolamento domiciliar. Nestes seis dias de isolamento, passei por momentos de desconforto, mas sem a necessidade de internação hospitalar. Estou bem, sendo acompanhado e seguindo rigorosamente as prescrições médicas.

Agradeço todas as manifestações de carinho e orações pela minha recuperação. Espero retribuir toda essa atenção com a maior brevidade possível, voltando ao ritmo normal de trabalho, com muita determinação no enfrentando dessa pandemia.

Recomendo a todos que redobrem as medidas de prevenção! Essa doença é agressiva e letal para muitos e não devemos desprezar todas as recomendações já amplamente divulgadas. Por favor, ajudem-nos a combatê-la. Se puderem, fiquem em casa. Precisamos ampliar o isolamento social, pois só assim conseguiremos achatar a curva de crescimento dos casos de COVID-19 e ajustar a capacidade de atendimento da rede pública de assistência à população. Protejam-se e fiquem com Deus!