França surpreende em pesquisa e começa a ser assediado por siglas

O desempenho do ex-prefeito Roberto França (Patriotas) na pesquisa divulgada nesta quarta (26) pelo site RDNews surpreendeu nos bastidores.

Ele aparece com 14% da preferência do eleitorado na modalidade estimulada. Forte entre a chamada cuiabania e as camadas mais humildes da população, França deve começar a ser assediado por siglas que ainda não fecharam arco de aliança.

Eleito em 1996 e reeleito em 2000, França vai estruturar seu marketing em suas realizações - 1.000 obras e ações durante o período.

O prefeito Emanuel Pinheiro aparece na liderança da pesquisa, com 38,1%. Depois vem França, seguido do vereador Abílio Júnior (Podemos), com 9,2%. A suplente de deputada federal Gisela Simona (Pros) está na quarta colocação, com 6,3%.

A margem de erro é de 3% para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TRE sob número MT-06212/2020.