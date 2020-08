Família de Isabele: reconstituição mostra que tiro foi dado dentro do banheiro

Redação

Um representante da família da menor Isabele Ramos, de 14 anos, que morreu com um tiro no condomínio Alphaville, disse que a reconstituição do caso mostrou que o atirador estava dentro do banheiro.

O procedimento foi realizado pela Polícia Civil e Politec na noite de terça-feira (19). "Foi mostrado que aquela foi a dinâmica no local de crime, era uma versão verossímil, de que o atirador estava dentro do banheiro”, disse o representante.

A cena do tiro foi repetida pela perícia nos mínimos detalhes, inclusive com disparos, tanto para verificar a altura da arma no momento em que o gatilho foi apertado, quanto para reproduzir o barulho provocado.