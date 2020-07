Expectativa quanto a prorrogação ou não da quarentena

As prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande recorreram ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão judicial que determinou a quarentena obrigatória, com o respectivo fechamento do comércio. A decisão do Poder Judiciário vale até a próxima quinta-feira (10), e a expectativa é de que possa ou não haver um prorrogamento da quarentena. Na esfera do STF, O ministro Gilmar Mendes é relator dos dois recursos, mas até a tarde desta segunda-feira (06), ainda não havia despachado o processo.