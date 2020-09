Euclides Ribeiro abre conversas com Flávio Vargas em Várzea Grande

Redação

Em busca de novas alianças, o pré-candidato ao senado Euclides Ribeiro (Avante), se reuniu na manhã do último sábado (29), com o pré-candidato à prefeitura de Várzea Grande, Flávio Vargas (PSB).

Na reunião, que contou com a presença de lideranças da cidade industrial e pré-candidatos à Câmara Municipal pelo PROS de Várzea Grande, Euclides, que busca apoio para encorpar sua candidatura, reforçou seu discurso contra o sistema financeiro e em favor dos pequenos empresários e empreendedores.

"Ninguém consegue crescer com tantas dívidas, ninguém consegue produzir bem estando preocupado com as dívidas, ainda mais com toda a indecisão trazida pela pandemia do novo coronavírus. Precisamos dar condições de as pessoas produzirem, e para isso precisamos mudar o cenário político e apoiar as famílias e trabalhadores, que são os que mais precisam neste momento", pontua Ribeiro.

Flávio Vargas, que também é empresário, se mostrou propenso às ideias de Euclides Ribeiro.