Estado compra medicamentos para Kit Covid e entrega será rigorosa

O Governo do Estado, por meio do secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, anunciou a compra dos medicamentos que compõem o Kit Covid, que será distribuído para população. Os pacientes que apresentarem os sintomas leves do novo coronavírus (Covid-19), conseguirão fazer a retirada somente após a prescrição médica. O chefe da pasta ressaltou que os fármacos não serão distribuídos de forma aleatória. “Não vamos distribuir o Kit Covid na esquina, as coisas não são bem assim.”