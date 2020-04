Esquema de espionagem tinha escutas antigas no Colégio de Líderes, diz Botelho à Polícia Civil

O boletim de ocorrências nº 2020.97747, lavrado pelo presidente da Assembleia Lgislativa, deputado Eduardo Botelho (DEM), para que a Polícia Civil investigue um possível esquema clandestino de espionagem na Presidência da Casa de Leis, aponta que a maioria das escutas foram desinstaladas da mesa do Colégio de Líderes, antes da descoberta dos cabos.



O local fica anexo à sala do presidente Botelho. E é lá que os deputados deliberam pautas que estarão em votação no plenário e ainda fazem a reuniões rotineiramente para tratar de assuntos do Legislativo.



"Que também haviam sinais que levaram a acreditar que haviam escutas também na sala do Colégio de Líderes, local onde se reúnem os deputados para reuniões de deliberações. Que foi notado ainda que na mesa tinha sinais de que haviam pregados vários pontos anteriormente", diz trecho do boletim.



O documento também relata como foi decoberta possível central de espionagem. "Haviam fios de diferentes cor e uma estrutura torna no teto. Ao subir no forro para saber o que de fato tinha ali, foi comprovado que havia escutas ilegais e pontos de câmeras espiãs dentro do gabinete do presidente da Assembleia Legislativa. Que em seguida foi observado vários pontos de escutas ilegais, onde haviam dois cabos grossos, sendo um de cor azul de telefone e outro cabo branco, ponde provavelmente enviava o som das escutas ambiente. Que foi seguindo os cabos e encontrado vários pontos da provável escuta", relatou presidente ao documento.



Mediante o que aconteceu, logo a Secretaria de Segurança Pública foi acionada e nesta segunda-feira (20) iniciaram as investigações. O deputado Eduardo Botelho tratou como uma fato que desrespeita o parlamento, mas está tranquilo, pois nada que é tratado dentro da Presidência ou Colégio de Líderes inflingem as leis ou vai contra a sociedade.



O delegado Mário Demerval, diretor geral da Polícia Civil de Mato Grosso, disse que designou uma equipe do Núcleo de Inteligência para investigar o fato da possível central clandestina de espionagem dentro da Assembleia Legislativa de MT.