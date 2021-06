Divulgação

Época das tomadinhas em nome de vários funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso – ALMT, quando a Assembleia era no endereço: Rua Barão de Melgaço, quando tinha a frente o deputado José Geraldo Riva, um ex - funcionário descobriu que havia um empréstimo no Banco do Brasil em seu nome, e que o mesmo estava morando em Tocantins - TO, sem saber de nada nem pegou um real botou a boca no trombone, e veio a Cuiabá - MT para sabe do tal empréstimo, foi parar em uma delegacia de polícia levou uma surra e mandado de volta para Tocantins, ai a coisa estourou só que até hoje não deu em nada a não ser o lombo do ex facionário que saiu sem o couro.