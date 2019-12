Empresas com sede em maleta fatura milhões

A Operação que levou a prisão de mais de 20 vereadores da Câmara Municipal de Uberlândia em Minas Gerais está deixando os parlamentares de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul de cabelos em pé... Imagina quando vier a tona os milhares de gastos dessas duas ‘Casas de Leis’ na contratação de empresas prestadores de serviços na área de T.I.

Empresas essas com a 'sede dentro de uma maleta', na qual, têm os contratos perambulando entre os estados de Goiás e Mato Grosso. São vários milhões de reais em prestações de serviços realizados, 24h por dia à sete dias da semana, conforme consta em um desses contratos encaminhado a Redação do Brasil Notícias em Brasília, com a palavra, Ministério Público.