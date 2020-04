Empresário é morto com 10 facadas em Porto Velho; assassino foi preso em flagrante

Empresário é morto com 10 facadas em Porto Velho;

O empresário Alberto de Carvalho Andreoli, 31 anos, foi morto com 10 facadas na madrugada deste domingo (12) na Rua Venezuela com Abunã, Bairro Embratel em Porto Velho. O assassino, identificado como João Luiz da Silva Filho, 49 anos, fugiu do local, mas foi seguido por um motoboy, acabou preso e confessou o homicídio.

O crime foi gravado por câmeras de segurança nas proximidades e repassadas à Polícia.

Segundo a ocorrência, a vítima foi morta com facadas no tórax, barriga e perna.

Beto, como era conhecido, era filho do jornalista Paulo Andreoli, proprietário do jornal Rondoniaovivo.