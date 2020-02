Empresária tenta desbloquear dois imóveis em condomínio de luxo em Cuiabá

Divulgação

A empresária J.C.B. entrou na Justiça pedindo o desbloqueio de dois imóveis localizados no condomínio de luxo Belvedere, em Cuiabá. O processo (embargos de terceiro) tramita na 7ª Vara Criminal de Cuiabá e está sob a análise do juiz Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. O magistrado determinou no último dia 14 de fevereiro que a empresária realize o pagamento das custas judicias como condição para a continuidade do julgamento.

“Intime-se a embargante para que recolha as custas processuais, no prazo de 05 dias, sob pena de ser julgado deserto o recurso”, advertiu o juiz.

Os imóveis discutidos na ação foram bloqueados num outro processo e estariam na posse de Giovani Curvo Muniz, filho de Magda Mara Curvo Muniz, a principal alvo da operação “Vespeiro”, deflagrada no ano de 2012, e que investiga um rombo de R$ 16,4 milhões na Conta Única do Governo do Estado.

Magda Mara Curvo Muniz era coordenadora da Conta Única, atuando pela secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT). Num dos depoimentos á Polícia Judiciária Civil (PJC), ela contou que sua residência, localizada num outro condomínio de luxo, também em Cuiabá, foi construída por dois de seus filhos – entre eles, Giovani Curvo Muniz.

Os autos não revelam o motivo da restrição dos imóveis.