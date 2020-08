Empresa de ex-prefeito deve R$ 29 milhões; R$ 12 mi só para o BB

Redação

A Justiça de Primavera do Leste intimou os credores do Grupo Pereira, que tem entre os sócios o ex-prefeito do Município, Erico Piana Pinto Pereira, a se manifestarem a respeito do plano de recuperação judicial da empresa.

A ação visa facilitar o pagamento de R$ 29,9 milhões em dívidas acumuladas pelo grupo com 121 credores.

Entre as dívidas do grupo constam uma de R$ 12 milhões com o Banco do Brasil, outra de R$ 3,8 milhões com a Primacredi - Cooperativa de Crédito, além de R$ 4,4 milhões com a Cofco Brasil S/A.

“Os credores, o comitê, os devedores ou seus sócios e o Ministério Público terão o prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentar diretamente ao juízo suas impugnações quanto aos créditos supramencionados”, escreveu a juíza Patrícia Cristiane Moreira, da Segunda Vara Cível do Município.

O despacho, do dia 3 de agosto, ainda determina que “qualquer credor poderá manifestar ao juiz, no prazo de 30 dias corridos, objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelos devedores”.