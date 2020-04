Divulgação

O Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto (PTB-MT), o Emanuelzinho, destinou mais R$ 3,2 milhões para Saúde do estado de Mato Grosso. No início do mês, o parlamentar já havia direcionado cerca de R$ 1,7 milhões para a área, totalizando aproximadamente R$ 5 milhões.

Deste recurso, parte será usada para custear os serviços de atenção básica, considerados a “porta de entrada” dos usuários nos sistemas de saúde. A outra parte será destinada para os serviços de alta e média complexidade, ou seja, aqueles que envolvem mais tecnologia e mais custos.

Os municípios beneficiados por essa segunda remessa de recursos são: Araputanga, Nortelândia, Nova Olímpia, Paranatinga, Peixoto de Azevedo, Nova Marilândia, Várzea Grande, Terra Nova do Norte, Querência, Rosário Oeste, Primavera do Leste e Barra do Garças.

“Nesse momento, todo o esforço é preciso para garantir o melhor atendimento para o povo de Mato Grosso. A incerteza sobre o futuro, sobre a pandemia e sobre as condições de vida da nossa gente faz com que sejamos cautelosos e precavidos”, afirmou.

Segundo o deputado, o trabalho para conseguir recursos para os municípios continua. “Pretendo fazer com que o dinheiro chegue na ponta. Sabemos que a saúde é fundamental, mas ainda temos outras áreas como geração de emprego e renda, Educação e Segurança Pública”, concluiu.