Emanuel pede conscientização e parabeniza agentes da Defesa Civil

Redação

O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) usou as redes sociais para pedir maior conscientização da população cuiabana na prevenção às queimadas, lembrando que provocam piora no ar e prejudicam a saúde. Além disso, parabenizou os agentes da Defesa Civil de Cuiabá que tem trabalhado incansavelmente para combater as chamas.

“Por favor, vamos todos fazer a nossa parte para minimizar a poluição do ar, não queime lixo, não jogue bituca de cigarro pela janela do carro, conscientize seus familiares e vizinhos. Às vezes, um pequeno foco pode se tornar um incêndio maior, o que piora a qualidade de vida e prejudica a saúde de muita gente, principalmente crianças e idosos, além de pessoas que já sofrem de problemas respiratórios, como asma, por exemplo”, postou o prefeito.

“Quero aproveitar para parabenizar os nossos agentes da Defesa Civil de Cuiabá, que tem trabalhado incansavelmente, dia e noite, para combater as chamas, salvando vidas, protegendo a natureza e contribuindo para que a gente da nossa capital consiga viver com mais qualidade no ar nesse período de estiagem”, completou.