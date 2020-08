Emanuel oficializa adjunta no comando da Secretaria de Obras

Troca no Alencastro

REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) oficializou a nomeação da adjunta Silvia Andreato no comando da Secretaria de Obras Públicas. A decisão circulou no Diário de Contas de terça-feira (18).

Andreato assume o lugar de Vanderlúcio Rodrigues (PP), que saiu para coordenar a campanha para as eleições municipais do grupo político de Emanuel. A exoneração de Vanderlúcio circulou no mesmo Diário de Contas.

Já a função de secretário-adjunto, antes de Andreato, agora pertence ao fiscal sanitário Júlio César Paes de Barros.