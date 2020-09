Emanuel nomeia servidores para atuarem em gabinete de vice

Redação

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) nomeou 11 servidores para atuarem no gabinete da vice-prefeito Niuan Ribeiro (Podemos). A decisão circulou no Diário de Contas de quinta-feira (24).

O ato ocorre após uma decisão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que suspendeu os efeitos do decreto de Emanuel que remanejou/suprimiu os cargos da estrutura do gabinete do vice para a Secretaria Municipal de Governo.

Na decisão, a desembargadora Maria Erotides Kneip citou o rompimento de Emanuel e Niuan e disse não ser crível extinguir todos os cargos da vice-prefeitura neste momento.