Emanuel não dá prazo para volta das aulas

REDAÇÃO

O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) voltou a enfatizar que ainda não é possível estabelecer uma data para retorno das atividades na capital, ressaltando que a comunidade escolar envolve mais de 140 mil pessoas, não havendo garantias de segurança para que os estudantes voltem para as escolas públicas e particulares durante a pandemia

“As atividades escolares, pela sua própria estrutura, acabam sendo um forte propagador da covid-19. Seriam 140 mil pessoas circulando nas ruas e no transporte coletivo, o que torna um foco altamente propagador de incidência muito grande. Então no momento ainda não dá para estabelecer com segurança a data de retorno as aulas”, disse, em entrevista à rádio Jovem Pan.

As aulas presenciais nas redes pública e privada em Cuiabá estão suspensas desde o fim março. A decisão mais recente está em decreto baixado em maio, que prorrogou o regime de isolamento até 2 de agosto, próximo domingo.

Emanuel declarou ainda que tem discutido muito com o Comitê de Enfrentamento à Covid e com os representantes do setor privado para buscar alternativas seguras para retorno às aulas.

“Eu sei que muitas estão entrando em colapso, os berçários infantis estão fechando por conta da situação difícil. Eu entendo essa angústia e o que eu puder fazer para evitar isso, eu estou pronto. Mas eu não posso ser irresponsável com a saúde e a vida das nossas crianças, dos nossos trabalhadores e das famílias em geral”, finalizou.