Eleição suplementar ao Senado promete disputa acirrada

Redação

A disputa pela cadeira no Senado Federal promete ser bastante disputada em Mato Grosso, e o Democratas já aparece como “noiva da vez”, sendo assediado. Embora os Campos já tenham declarado a preferência pelo tucano Nilson Leitão, o grupo político do governador Mauro Mendes teria preferência pelo senador Carlos Fávaro (PSD). Aliás, Fávaro seria um dos que cortejam o DEM, e principalmente os Campos, na tentativa de conquistar apoio e consolidar o DEM no seu grupo político. Para isso, já teria oferecido a primeira suplência a Júlio Campos. As conversas devem aprofundar durante esta semana.