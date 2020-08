Eleição a prefeito de Várzea Grande começa quente

Redação

O clima eleitoral já está fervendo em Várzea Grande, dando a entender que o pleito será acirrado, com troca de farpas entre oposição e situação. O líder democrata Júlio Campos e o pré-candidato a prefeito Flávio Vargas (PSB) já mostraram as travas da chuteira, com ataques entre ambos. Enquanto Vargas diz que a Família Campos fez da prefeitura um balcão de negócios, Júlio cita que Vargas não tem uma vida republicana. É esperado que após começar, de fato, a campanha eleitoral, os famosos dossiês, tão comuns nessa época eleitoral, comecem a vir a público.