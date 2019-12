“Ele tem que vestir a camisa e decidir como manda o figurino”, declara Giraldelli após a derrota de Selma Arruda por 7x0

A ex-senadora e ex-juíza Selma Arruda (podemos), que teve o seu mandato cassado em Mato Grosso por, 7 X 0, e em Brasília 6 X 1, declarou que a ação foi uma mensagem ao ministro Sérgio Moro e ao procurador Deltan Dallagnol, para que eles não entrem para a política.

Nessa segunda-feira, 16, o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o desembargador Gilberto Giraldelli, disse que não considera um erro a possibilidade de um juiz aposentado concorrer a cargos políticos. Giraldelli, porém, cobrou respeito às normas.

“Pode ser até naturalmente possível. Como qualquer cidadão brasileiro. Desde que ele preencha os requisitos. Faz parte. Se ele estiver preenchendo, filiado, mas tudo ao seu tempo. Se ele está no Judiciário é Judiciário. Ele tem que vestir a camisa e decidir como manda o figurino”.

Sobre as insinuações da ex-senadora. “Eu sei lá o que ela está querendo dizer com isso. Ela que tem que explicar. Eu não tenho como explicar”, afirmou o presidente do TRE.