Edson Dias Reis e Pérsio Oliveira Landim assumem como juízes-membros

Dois novos magistrados tomaram posse na Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Durante a sessão plenária virtual do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) de terça-feira (1 de setembro) assumiram o cargo de juiz-membro substituto, Edson Dias Reis (classe juiz de direito), e Pérsio Oliveira Landim (classe jurista).

Edson Dias ossui graduação em Direito pela Universidade de Cuiabá (1999). Edson Dias possui MBA pela Fundação Getúlio Vargas, e ainda participou de uma série de programas de intercâmbios com universidades dos Estados Unidos e do Canadá. Coordenou de 2007 a 2010 o desenvolvimento de sistema eletrônico que permitiu o trâmite por meio digital de processos de qualquer natureza, e que levou a Comarca de Poconé (104km a sul de Cuiabá) a ser reconhecida como a primeira comarca virtual do Brasil e lhe rendeu menção honrosa na sétima edição do Prêmio Innovare (2010).

Já Pérsio Landim é graduação em Direito pela União de Ensino Superior de Diamantino (Uned), atualmente concluindo mestrado pela Universidad Evangélica del Paraguay. Possui pós graduação em Direito Processual Civil pela Uned, pós em Gestão Pública e Direito Público pela Uned, e MBA em Gestão do Agronegócio.