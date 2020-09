Dr. Luiz Fernando anuncia suspensão nos atendimentos médicos

Redação

O doutor Luiz Fernando Amorim anunciou, por meio das redes sociais, que a partir do dia 10 de setembro estará parando com os atendimentos em seu consultório médico, bem como com a realização de cirurgias, pois é pré-candidato a vereador por Cuiabá e que conta com a compreensão de seus pacientes.

“Aqui no consultório estarão equipes de médicos ortopedistas atendendo em meu lugar e quero dizer que em breve, vocês que me acompanham, estará saindo um vídeo falando um pouco sobre a nossa história. Estamos juntos Cuiabá”, disse o pré-candidato.