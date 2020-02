Dono de casa noturna quer ser prefeito de VG

BINO DO GALPÃO

Divulgação

Em Várzea Grande (MT), reduto eleitoral da família Campos há décadas, as eleições de outubro prometem trazer novos nomes para a disputa.

Por enquanto, o que existem são articulações de partidos menores que não pretendem se coligar com o Partido Democratas (DEM), sigla da atual prefeita Lucimar Campos, cujas principais lideranças são o senador Jayme Campos e seu irmão, Júlio Campos, que são esposo e cunhado de Lucimar, respectivamente.

Um desses partidos é o Podemos que fala em disputar o comando do Paço Couto Magalhães tendo o empresário Orival Bini, o Bino do Galpão, como cabeça de chapa.

Conforme Clean Miranda, presidente do Podemos em VG, o empresário é um nome forte e com capacidade de transformação. Bino é dono da casa de shows Galpão que promove shows estaduais e nacionais com artistas dos ritmos brega e sertanejo.