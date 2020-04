Diz governador Mauro Mendes (DEM)

Divulgação

Em ‘live’ realizada na tarde desta sexta-feira para lançar uma campanha que incentiva o uso de máscaras, o governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que nunca menosprezou os riscos do coronavírus e que as medidas tomadas são justamente para evitar danos ainda maiores. Ele disse ainda que o Estado tem tomado atitudes baseadas nos estudos feitos da Organização Mundial da Saúde (OMS), mas que não há como mensurar a dimensão dos impactados ocasionados pela pandemia.

Questionado sobre seguir as orientações do presidente Jair Bolsonaro para fazer jejum e oração aos domingos, Mauro Mendes disse que crê em Deus e que tem orado para que os efeitos do coronavírus sejam menores e passem rápido. “Eu e minha equipe estamos trabalhando duro. Tenho certeza que Deus vai nos ajudar e vamos vencer as dificuldades", afirmou o governador.

Quando a estrutura hospitalar para atender o número crescente de casos, ele reforçou a compra de 115 respiradores da China e disse que aguarda da chegada dos equipamentos. Por fim, reforçou o uso de máscaras por toda a população, em especial os trabalhadores. Defendeu, inclusive o uso de máscaras artesanais, costuradas em casa.