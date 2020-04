DITADURA DO PAIAGUÁS

Não se fala em outra coisa em rodas de conversa de jornalistas na última semana: a truculência da assessoria de imprensa do Governo de Mato Grosso no tratamento com os jornalistas que participam das entrevistas virtuais concedidas pelo secretário de Saúde, GIlberto Figueiredo.

Além da costumeira grosseria e rispidez do secretário, a equipe de comunicação simplesmente veta, corta ou modifica as perguntas que os jornalistas fazem, numa espécie de censura prévia, a seu bel prazer, como nas nebulosas épocas da ditadura militar.

"Eu fiquei esperando 1 hora para passar por essa humilhação profissional. Jornalista pergunta porque é sério. A gente recebeu informação, a gente quer entender para passar para a sociedade. É importante a pergunta completa para dar sentido. Eu sinto uma profunda frustração. Foi censura o que ocorreu", protestou um jornalista no grupo de Whatsapp criado pela assessoria de imprensa do governo, sendo corroborado por outros colegas.

Após a chuva de críticas, a assessoria do governo Mauro Mendes, em mais um ato de censura, bloqueou os participantes para que não pudessem comentar mais no grupo.

Em tempos de declínio da democracia, há quem diga que os assessores do governo estão se achando os chefes do Dops do Palácio Paiaguás...

P.S.: O Isso É Notícia não participa das coletivas de imprensa do Governo de MT porque a política editorial do site é de não bater palmas pra doido dançar.