Dinheiro voltará aos cofres públicos

Divulgação

Ex-presidente da Assembleia devolverá R$ 92 milhões em dinheiro e bens aos cofres públicos do Estado. A primeira das 8 parcelas do acordo será paga até o dia 28 de fevereiro. Ele permanecerá dois anos em prisão domiciliar com monitoramento de tornozeleira. A delação foi homologada pelo desembargador Marcos Machado.