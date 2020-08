Dilmar: união entre Júlio e Leitão “contempla todas as regiões de MT”

REDAÇÃO

O deputado estadual Dilmar Dal’Bosco (DEM) afirmou na última semana que a união do ex-governador Júlio Campos e do ex-deputado federal Nilson Leitão (PSDB) em uma chapa na eleição complementar ao Senado irá contemplar todas as regiões de Mato Grosso. O democrata deve ser o primeiro suplente, enquanto o tucano encabeça a candidatura.

Isso porque, Leitão tem representação política na região norte do Estado, em especial no entorno de Sinop. Já Júlio tem força na baixada cuiabana, onde Leitão encontra dificuldades de espaço entre o eleitorado.

“Com esta união, a candidatura deixa de ser exclusivamente do norte e passa a ser municipalista. Com esta bagagem política dos dois, teremos muita força e vamos contribuir muito com o Estado”, disse.

Em tempo: Para ser oficialmente suplente, Júlio precisa passar pelo aval do DEM. Isso deve ocorrer somente em setembro, na convenção do partido.