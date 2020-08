“Desencarnou para o inferno”, diz Barbudo sobre bispo

Redação

O deputado federal Nelson Barbudo (PSL) disse durante entrevista ao site O Bom da Notícia, que o bispo Dom Pedro Casaldáliga, que faleceu no início deste mês, aos 92 anos, decorrente de uma insuficiência respiratória, “desencarnou para o inferno.”



Defensor ferrenho do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), Barbudo fez o comentário durante transmissão ao vivo, quando declarou: “O bispo desencarnou no inferno há poucos dias. Ele desencarnou o capeta que o tenha em um bom lugar. Pois lugar de comunista pra mim é no inferno.”



O líder religioso do município de São Félix do Araguaia (a 1.200 km ao nordesde de Cuiabá) ficou mundialmente conhecido por sua luta contra injustiça social, deixando um influente legado na religião Católica.