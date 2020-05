Deputados querem saber se Estado preparou SUS para ‘explosão’ de casos da covid-19

Assessoria

Por unanimidade, a Assembleia Legislativa aprovou requerimento do deputado Wilson Santos (PSDB) para que o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, apresente um balanço das medidas adotadas no combate e prevenção ao coronavírus (Covid-19) em Mato Grosso.

Wilson explica que a convocação é necessária e foi apoiada pelos parlamentares para que a sociedade e o Poder Legislativo tenham conhecimento das políticas públicas em vigor, e quais medidas são avaliadas em um cenário de crise no sistema de saúde pública, principalmente no que diz respeito à estrutura de atendimento montada para atender pacientes diagnosticados com a doença.

O comparecimento no Legislativo deverá ser nos dias 6 ou 13 de maio.