Deputado Nininho se livra de depoimento em ação da Arca de Noé contra Arcanjo

Rogério Florentino Pereira/Olhar Direto

A juíza Ana Cristina, da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, acatou substituição de testemunha de defesa em ação da Operação Arca de Noé contra o ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro. O deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), o Nininho, não será mais ouvido.

Conforme informado pela magistrada em estágio anterior da instrução processual, Nininho evitou responder em qual dia poderia comparecer. A indicação é prerrogativa em consequência da função de deputado. Ana Cristina chegou a advertir o parlamentar.

As ações da Arca de Noé estavam paradas aguardando extensão de extradição autorizadas em 2018 após decisão da a Suprema Corte de Justiça Uruguai. Os casos versam sobre associação criminosa e peculato.

A operação foi deflagrada em 2002 pela Polícia Federal e desmantelou sistema financeiro à margem do oficial liderado por Arcanjo. O objetivo era, segundo o Ministério Público, desviar dinheiro por meio de empresas fantasmas e depois lavar as quantias nas factorings do bicheiro.



Os ex-deputados José Riva e Humberto Bosaipo são apontados como parte do esquema que desviou milhões da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.



Pessoa identificada como Edmilson Paulista Martins será ouvida no lugar de Nininho