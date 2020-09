Deputado não assumirá pré-candidatura ao Senado em MT

Redação

O deputado estadual Max Russi (PSB), apesar dos apelos, não deverá assumir a pré-candidatura ao Senado, após o vice-governador Otaviano Pivetta (PDT) recuar do projeto.

Max foi responsável pela articulação que garantiu vários partidos em torno de Pivetta, e seria o coordenador geral da campanha.

Com a desistência do vice-governador, várias siglas pediram que ele assumisse o projeto, mas Max deverá focar em candidaturas a prefeito, como no caso de Flávio Vargas (PSB), que disputa em Várzea Grande.