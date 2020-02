Deputado Max Russi filia prefeito de Araguaiana ao PSB

O prefeito de Araguaiana, Getúlio Dutra Vieira, é o mais novo filiado ao Partido Socialista Brasileiro em Mato Grosso (PSB-MT). Lançado a reeleição, ele teve a ficha de filiação abonada pelo presidente do Diretório Estadual, deputado Max Russi, neste sábado (29). O ato contou com a participação de novos correligionários.

Getúlio disse que ponderou propostas de outras legendas, no entanto avaliou o PSB como a mais viável para o projeto de reeleição. “É um partido em ascensão. Estive conversando com o deputado Max Russi e vejo que o partido é sólido e mais viável para as propostas que temos para Araguaiana”, analisou.

O prefeito assegura que tem pautado sua gestão na aplicação de investimentos em diversas áreas, dentre elas a saúde e a insfraesturua. No exemplo, de parte desses trabalhos, está o lançamento da pavimentação no Bairro Jardim Paraíso.

Só nessa obra a previsão é de que sejam aplicados R$ 2 milhões. Nesse pacote também estão inclusos a extensão do Posto de Saúde Familiar e a reforma de um prédio, que abrigará a Secretaria Municipal de Saúde.

O prefeito Getulio ressalta ainda que pretende dar sequência a diversos projetos e se animou com a possibilidade de um segundo mandato “A gente tem vontade de se reeleger para terminar esse compromisso com a população”, reforçou.

O deputado Max Russi assegurou o apoio integral na articulação das polícias públicas. “Estivemos com o Getúlio em Cuiabá, reunidos com o Governo do Estado. O nosso partido não faz parte do Governo, mas tem ajudado e se compromete, ainda mais, com o nosso prefeito e o município de Araguaiana”, garantiu.

A Câmara Municipal conta hoje com dois vereadores pelo PSB, sendo eles o Miltinho do Queijo e Vicente Pescador. A intenção do partido é aumentar essa atuação na próxima legislatura.