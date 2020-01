Para surpresa de ninguém, o dono do Podemos/MT, José Medeiros, festeja o fato de seu partido ter sido o que mais votou com o presidente Bolsonaro na Câmara dos Deputados, em 2019. A legenda avalizou 92% dos projetos do Planalto.

Muitos dos projetos que Medeiros avalizou provocaram polêmicas e/ou foram rejeitados porque prejudicavam trabalhadores ou eram inconstitucionais. Em 2º lugar, ficou o Patriota, de outro adorador de Bolsonaro, o ex-deputado-pastor Victório Galli.