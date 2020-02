Deputada Janaina comemora 3 meses de gestação e revela abortos

Divulgação

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) usou as redes sociais nesta quinta-feira (27) e compartilhou com os segudiores os desafios enfrentados tentar engravidar do terceiro filho. A parlamentar escreveu que sofreu quatro abortos, sendo três após procedimentos de fertilização e mais um espontâneo. Agora, ela e o esposo comemoram três meses de gestação do filho que levará o mesmo nome do pai, Diógenes.

No post, a deputada enfatiza os procedimentos por fertilizantes, agradece os profissionais envolvidos, os estabelecimentos onde foi atendida e a paciência do esposo, Diógenes Fagundes, que esteve com ela em todos os momentos.

“Chegamos ao tão esperado 3º mês!! Que alegria é saber que nosso bebê está bem e saudável depois da nossa translucência nucal. Hoje me sinto mais a vontade para falar sobre essas primeiras 12 semanas. Não é fácil pra alguns casais optarem pela fertilização. Para mim e para meu marido foi ao contrário”, escreveu a deputada.

Janaina ainda conta como foi a fertilização e a perda dos dois primeiros bebês. Do último procedimento foram implantados dois embriões, mas apenas um está vivo. Após os desafios e dificuldades enfrentadas, ela deixa uma mensagem de apoio para quem está tentando ter filhos. Visitas de cortesias ela está recebendo em sua casa, mas está evitando se levantar por conta do repouso total que é recomendado pelo médico.