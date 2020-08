DEM volta a se reunir, mas indefinição ainda impera

REDAÇÃO

Segue sem definição o nome dos Democratas para a disputa à Prefeitura de Cuiabá, nas eleições deste ano. O governador Mauro Mendes reuniu alguns dos principais líderes do partido para uma reunião na tarde da quinta-feira (27), no Palácio Paiaguás, mas nada foi decidido.

Estiveram no encontro do presidente do DEM, Fabio Garcia, que é o principal cotado para disputar o cargo, o senador Jayme Campos e o ex-senador Júlio Campos. O chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, também chegou a participar por um momento.

Jayme e Júlio deixaram o encontro sem falar com a imprensa.