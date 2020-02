DEM já sente falta de nomes

Com a “desistência” de Marcelo Padeiro, secretário estadual de Infraestrutura, e o “esquecimento” do ex-prefeito Roberto França (PV) na última reunião da cúpula, o DEM vê minguar as opções para concorrer à sucessão no Palácio Alencastro. A base de Mauro Mendes aposta nos secretários Gilberto Figueiredo (Saúde), Mauro Carvalho (Casa Civil) e Rogério Gallo (Fazenda) e no presidente regional do DEM, Fábio Garcia.

Definitivamente, Roberto França é carta fora do baralho no âmbito do DEM, apesar de Mendes o considerar uma “boa opção”. Por isso, o ex-prefeito considera muito a possibilidade de sair do PV e aderir ao Podemos, que tem interesse no seu passe.