Divulgação

O ex-deputado estadual José Geraldo Riva percorreu nesta quinta-feira (13) algumas salas do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Prestes a ter acordo de colaboração premiada homologado pelo Tribunal de Justiça, ele está nas vésperas de iniciar uma série de revelações que devem abalar o mundo político no Estado.

Acompanhado de advogado, Riva evitou falar sobre os motivos de ir aos dois órgãos. A defesa alega que tudo está sob sigilo e não pode comentar.

A delação de José Riva está sob análise do desembargador Marcos Machado. Ele já realizou audiência onde foi confirmada a voluntariedade do acordo.