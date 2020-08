REDAÇÃO

A Defensoria Pública do Estado classificou como discriminatória, ofensiva e repulsiva a declaração do padre Ramiro José Perotto, autor de postagem na qual diz que a criança estuprada dos seis aos dez anos pelo tio no Espírito Santo “gosta de dar”.

A Defensoria ajuizou uma ação contra o religioso pedindo que ele pague uma indenização de R$ 100 mil, além de obrigá-lo a se retratar.

“É possível identificar nas manifestações dele, até em rápida leitura das postagens, o teor discriminatório, ofensivo e repulsivo que atenta contra crianças e adolescentes vítimas de estupro. A conduta dele foi abrangente e atingiu toda a coletividade destas vítimas”,escreveram os defensores Letícia Gibbon e Moacir Gonçalves Neto na ação.