Contaminado com coronavírus vai a festa familiar e deixa cidade inteira de MS em alerta

Uma festa familiar realizada no último fim de semana deixou os moradores em alerta na cidade de Maracaju, a 158 km de Campo Grande. A pessoa infectada pelo coronavírus mora em Campo Grande e teria viajado a Maracaju para a festa. Quem esteve presente no evento já procurou a Secretaria de Saúde do município.

A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica informou que está ciente sobre o evento. “Importa esclarecer que, por iniciativa própria, os demais presentes no evento buscaram a Secretaria de Saúde, a fim de informar o ocorrido; bem como, para receber as recomendações acerca do procedimento que devem tomar frente ao risco de contágio”, disse.

A Secretaria de Saúde informa que foram tomadas as providências necessárias para o controle e monitoramento dos envolvidos na festa. O que quer dizer que estas pessoas estão em isolamento domiciliar. “Por fim, resta claro que as orientações emanadas pelo Poder Público devem ser seguidas à risco pela população, para sua própria segurança. As sociedades, bem como o Poder Público, dividem solidariamente a responsabilidade em prol do bem-estar coletivo”.