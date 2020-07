Com 70% do pulmão comprometido, apresentador de TV vai para UTI

O apresentador Alexandre Mota, do programa Balanço Geral da TV Vila Real, está internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital São Mateus. Ele foi infectado com o novo coronavírus, a Covid-19.

Mota estava internado desde a última quinta-feira (2). No domingo (5) ele foi para UTI, após ser constatado que estava com 70% do pulmão comprometido.

"Desde quinta-feira ele está internado e peço oração. Ele continua tendo muita febre, está muito debilitado, achamos por bem intensificar o tratamento. Ele não está intubado, está em uma ventilação mais potente. Ele merece se recuperar e vai voltar para gente. E essa energia e carinho de vocês é fundamental nesse momento tão difícil”, disse a esposa do apresentador, Séfora Motta, por meio do instagram.