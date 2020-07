Chef desiste da carreira jurídica e aposta na culinária parisiense

Uma mudança de Cuiabá para Brasília foi o que despertou no chef Carlos Alexandre Pereira de Luca o interesse pela gastronomia. Com formação em Direito e estudando para a carreira diplomática, o jovem viu na culinária a sua verdadeira paixão profissional. Inicialmente, o contato com a cozinha era apenas para produção básica de alimentos, mas adepto à boa comida, a procura de Carlos começava a ser por pratos mais elaborados.

Já em 2014, na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Carlos começa a cursar Gastronomia. Meses mais tarde foi aprovado para fazer o curso na renomada Escola de culinária Le Cordon Bleu, em Paris. Após a conclusão, outros seis meses foram dedicados ao estágio em restaurantes com classificação duas estrelas Michelin, que é um guia que avalia unidades gastronômicas do mundo inteiro.

Dentre os requisitos para garantir o selo Michelin está a qualidade dos ingredientes, as técnicas de preparo, harmonia dos sabores e o padrão dos pratos, entre outros.

De volta a Cuiabá, o chef iniciou uma pesquisa para abrir o próprio empreendimento. E em junho deste ano, inaugurou a Entremet Pâtisserie, cujo nome é um doce da culinária francesa e está no cardápio com sabores de chocolate e café, morango, manga e maracujá e de chocolate e caramelo.



O Macaron é outra iguaria francesa que também está no cardápio Entremet com diversos sabores.

Ainda na opção doce, a exclusividade da casa é o Cinnamon Rolls, um pão doce com deliciosa cobertura de creme com canela.

Na especialidade salgada, a Entremet dispõe de quiches, calzones, esfirras, brioche, dentre outros. O cardápio conta ainda com diversas variedades de pães: - Australiano, Multigrãos, Milho e Frâncês.

Divulgação A Entremet Pâtisserie está localizada no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá

Com valores que variam de R$ 6 a R$ 25, todo o menu é autoral e de criação própria da unidade. “Busquei trazer para a nossa cidade as especialidades e sabores de Paris a um preço acessível, além da exclusividade dos produtos oferecidos”, ressalta o chef Carlos Alexandre.

Atendimento

Com as precauções determinadas ao comércio para o enfrentamento à Covid-19, a Entremet Pâtisserie está atuando na modalidade retirada no local. Mas nesta semana começa o serviço delivery. Serão várias opções de pães, salgados, doces e tortas disponíveis para entrega.

“Estamos apresentando ao nosso cliente mais esta oportunidade de ter o sabor Entremet em casa. Vamos disponibilizar muitas variedades do cardápio, contudo, alguns pratos não conseguiremos enviar por delivery porque precisamos garantir a qualidade do produto que chega ao cliente, sendo oferecido apenas na modalidade pegue e leve”, enfatiza.

Aos clientes também está disponível a encomenda de cestas para presentes. Parte da escolha dos produtos fica a critério do cliente.

Serviços

A Entremet Pâtisserie está localizada na Rua Almirante Henrique Pinheiro Guedes, número 240, no bairro Duque de Caxias, em frente à Clínica Intro, em Cuiabá.

O horário de funcionamento é de terça a sábado, de 7h às 20 horas e aos domingos, da 7h às 11 horas. Os telefones para contato são: 3028-2470 e 99659-0578 (para delivery).