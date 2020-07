Cestas básicas e cobertores são entregues para líderes comunitários do interior de Mato Grosso

REDAÇÃO

Líderes comunitários, representantes das Uniões de Moradores de Bairros de municípios do interior de Mato Grosso receberam mais de duas mil cestas básicas da campanha “Vem Ser Mais Solidário – MT unido contra o coronavírus” e cobertores do programa “Aconchego”.

A entrega das doações foi realizada na manhã de terça-feira (29.07) com a presença da secretária da Secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Rosamaria Carvalho, e do secretário adjunto de Assuntos Comunitários da Setasc, Édio Martins.

No total, o movimento comunitário vai receber mais de 12 mil kits de alimentos e de produtos de higiene e limpeza. As ações sociais são lideradas voluntariamente pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.

“A parceria com o movimento comunitário é essencial para chegar nas famílias que realmente precisam de ajuda, principalmente neste momento de pandemia”, pontuou a secretária Rosamaria Carvalho, destacando a importância dos líderes na interlocução da sociedade com o Governo.

Para o secretário Édio Martins, a iniciativa vem complementar o trabalho feito pelos representantes de moradores, em dar assistência aos mais necessitados. “Os representantes das Uniões vão levar os alimentos para moradores de todos os municípios mato-grossenses, beneficiando assim as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade”.

Walter Arruda, presidente da Federação Mato-Grossense das Associações de Bairros (Femab), relata que essa é uma maneira inteligente de fazer com esses alimentos cheguem até as famílias que realmente precisam.

“Neste momento de dificuldades, as associações de moradores servem como uma ponte de ligação entre o Governo do Estado e os moradores dos bairros com alto nível de vulnerabilidade”.

O presidente da União das Associações Comunitária de Pontes e Lacerda (Unac), Valmir José Leme, que recebeu as doações, explica que com o crescente número de contaminados pelo Covid-19 deixou o país em sinal de alerta com os mais necessitados.

“Realmente existe um número muito extenso de pessoas sem receber o auxílio emergencial. O governador Mauro Mendes, está ajudando muito essas famílias de Pontes e Lacerda, com doações de cestas básicas”, disse.

Para o prefeito do município de Porto Estrela, Eugênio Pelachim, que também acompanhou as entregas das cestas básicas, a iniciativa é de muita importância.

”Significa muito essa ajuda do Governo do Estado. Temos várias famílias carentes passando por dificuldades. Já recebemos outras doações da Setasc, que foi de muita importância a todas essas famílias do nosso município”.

Receberam as doações, o Conselho Tangaraense Das Associações, União das Associações Comunitária de Pontes e Lacerda, União das Associações Comunitárias de Barão de Melgaço, União das Associações Comunitárias de Mirassol D' Oeste, União das Associações Comunitárias de Nova Xavantina, União das Associações de Moradores de Bairro do Município de Juína, União das Associações de Moradores de Nova Olímpia, União das Associações de Peixoto de Azevedo, União de Associação Moradores de Vila Bela, União Nobrense das Associações de Moradores De Bairros, União Poconeana de Associação de Município, União Poxorensse das Associação, União Primaverense Das Associações de Moradores de Bairros, União Rosariense de Associação de Moradores de Rosário Oeste, União Sinopense das Associações de Moradores de Bairro, União Das Associações Rurais de Cuiabá.

Mais entregas

Além das entregas realizadas para os líderes comunitários do interior do Estado, os representantes dos bairros de Cuiabá continuam recebendo as doações. Na manhã da quarta-feira (29.07) foram beneficiadas famílias carentes assistidas pela Associação de Moradores do Residencial Jonas Pinheiro III.

Foram entregues 170 cestas básicas contendo alimento e kits de produtos de higiene e limpeza da campanha “Vem Ser Mais Solidário – MT unido contra o coronavírus” e a mesma quantidade de cobertores do programa “ Aconchego”.

Daiany Karoline, 25 anos, relatou que ela e o marido ficaram desempregados com a chegada da pandemia. Segundo ela, atualmente a família tem sobrevivido com a renda de manicure. “ Estamos a quatro meses sem renda fixa, me viro como posso, A situação está bem difícil para nós. Agradeço por esta cesta que vai ajudar muito”, disse.

O presidente da Associação de Moradores, Washington Xavier, lembrou que é a segunda vez que os moradores da região recebem doações do Governo do Estado.

“Agradecemos a primeira-dama por esse auxílio, que novamente vem atender os anseios das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Essas cestas vieram em uma boa hora”, finalizou.