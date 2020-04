O vereador cassado Abílio Júnior e o vereador Dilemário Alencar se filiaram ao Podemos nesta terça-feira (31). As filiações contaram com o aval da senadora Selma Arruda e do presidente do partido em Mato Grosso, o deputado federal José Medeiros.

Ao se filiar, Abílio recebeu a garantia das principais lideranças do Podemos de que terá carta branca para ser o candidato do partido a prefeito de Cuiabá na eleição de outubro deste ano.

Para tanto, ele terá que reverter na Justiça a cassação de seu mandato. Já que, consequentemente, teve os direitos políticos suspensos.

A expectativa é que nos próximos dias o Podemos também receba as filiações do vereador Wilson Kero Kero (PSL) e do suplente de deputado federal Rafael Ranalli (Pros). O prazo final de filiação para quem deseja disputar as eleições deste ano se encerra no próximo dia 4.