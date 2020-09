Candidato, desembargador vai ao CNJ contra reeleição

Redação

O desembargador Sebastião de Moraes Filho ingressou com um procedimento de Controle Administrativo no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra a resolução que permite a reeleição do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Carlos Alberto da Rocha.

Sebastião, que se candidatou ao cargo na eleição deste ano, argumentou que a resolução fere a Lei Orgânica da Magistratura (Loman), que impede um desembargador de exercer cargo na diretoria por quatro anos.

Conforme o desembargador, a Loman só pode ser alterada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"Portanto, até que não se edite novo Estatuto da Magistratura Nacional, afigura-se absolutamente incompatível proceder qualquer alteração nas disposições contidas no Regimento Interno, de forma a estabelecer novas regras relativas ao processo eleitoral e permitir a reeleição no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso ou, ainda, de qualquer outro Tribunal de Justiça dos Estados Federados e do Distrito Federal", diz trecho do pedido.