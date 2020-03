CÂNCER NO ESTADO DE MATO-GROSSO

O JOGO DO BICHO E ENRAIZADO COMO UM CÂNCER QUE CRESCE TRAZENDO DESORDEM: CONTRAVENÇÃO,SONEGAÇÃO E AUMENTO PARA O CRIME ORGANIZADO INFORMAÇÃO QUE CHEGA A REDAÇÃO DO BRASILNOTICIA E QUE PARTE DESSE DINHEIRO ARRECADADO SEM O CONTROLE DAS AUTORIDADES PODE ESTAR CONTRIBUINDO PARA MANTER O CRIME ORGANIZADO.



O EMPRESARIO QUE DETÊM E COMANDA ESTA JOGATINA NO MATO GROSSO VEM FATURANDO MILHÕES MENSALMENTE, IMPRESSIONANTE QUE NINGUÉM CONSEGUE ENTRAR OU FAZER CONCORRÊNCIA NESSE TIPO DE NEGÓCIO, EM QUALQUER ESQUINA OU BOTECO PODE SER FEITA A APOSTA COM A PALAVRA AS AUTORIDADES .