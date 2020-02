Campos revela processo por calote

Divulgação

O ex-governador Júlio Campos (DEM) revelou que está sendo processado por um suposto “calote” no valor de R$ 500 em compras a um telespectador que participou de uma promoção do Programa Resumo do Dia, na TV Brasil Oeste, em que ele é proprietário. “Esse cidadão não foi pegar o prêmio e entrou com uma ação de indenização de R$ 10 mil na pequena causa contra a televisão e contra mim”, disse o democrata durante entrevista ao Programa Vip.

Ao comentar sobre a “meia dúzia” de processos que responde no Poder Judiciário, o democrata disse que só tomou conta da ação ao solicitar certidões para dar andamento em sua pré-candidatura a eleição suplementar ao Senado. No entanto, Campos esclareceu que além do vencedor não ter ido retirar o vale compras, não cabe a emissora ser responsabilizada pela entrega da premiação.