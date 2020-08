Campos confirma apoio a Leitão, mas não tem aval de Mendes

Redação

O ex-governador Júlio Campos (DEM) garante que ele e seu irmão, senador Jayme Campos (DEM), estarão no palanque de Nilson Leitão (PSDB) na disputa ao Senado, porém, isso não significa que os democratas caminharão juntos com os tucanos. Acontece que o grupo político do governador Mauro Mendes (DEM) prefere os nomes de Carlos Fávaro (PSD) e Otaviano Pivetta (PDT). A realidade é que o partido marchará rachado nessas eleições, embora insistam em um discurso de unidade.