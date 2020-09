Câmara aprova lei que padroniza placas com nomes de ruas

Redação

O presidente da Câmara de Cuiabá, Misael Galvão, acaba de sancionar uma lei de extrema relevância social (ironia): a que dispõe sobre a padronização das placas indicativas de nomes de ruas, quando fizer homenagem a algum cidadão.



A placa deverá trazer um breve currículo do homenageado, além do CEP e nome do bairro.



"As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário", diz a lei.



Sem dúvida, uma iniciativa que comprova, mais uma vez, a extrema sintonia e preocupação da Casa dos Horrores com os problemas de Cuiabá.



Veja a íntegra da lei:



LEI Nº 6.584 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.



DISPÕE SOBRE A PADRONIZAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS DE NOMES DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM CUIABÁ QUANDO FIZER HOMENAGEM A UM CIDADÃO, DEVENDO CONSTAR ALÉM DO ENDEREÇAMENTO, UMA BREVE CITAÇÃO CURRICULAR, REFERENDANDO A HISTÓRIA DO HOMENAGEADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ – MT: Faço

saber que a Câmara Municipal rejeitou o veto total, e em conformidade com os §§ 7º e 8º do artigo

29 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá – MT promulgo a seguinte Lei:



Art. 1º Fica instituída a padronização das placas indicativas de nomes de

Ruas e Logradouros Públicos em Cuiabá quando fizer homenagem a um cidadão, devendo

constar, além do endereçamento, uma breve citação curricular, referendando a história do

homenageado.



Art. 2º As placas indicativas, de forma a orientar o endereço certo das

Ruas e dos Logradouros Públicos, constantes de nome de pessoas homenageadas pela sua

história em Cuiabá, obedecerão aos seguintes critérios:



I - endereçamento das ruas de acordo com os nomes oficiais

cadastrados juntos ao setor de logradouros públicos do município de Cuiabá;

II - numeração;

III - denominação do bairro;

IV - Código de endereçamento postal – CEP;

V - espaço para descrição do breve histórico de vida do homenageado.

Parágrafo único. Na região que compreende o Centro Histórico de

Cuiabá, a placa indicativa, além dos critérios já estabelecidos, deverá conter o nome histórico da

rua, sendo este o que antecederá o atual.

Art. 3º Será facultativa a substituição das placas já existentes.

Art. 4º Sendo instaladas novas placas, simultaneamente deverão ser

retiradas as existentes, para que não prejudiquem a forma de padronização a ser adotada.

Art. 5º O cronograma de implantação será gradativo e de acordo com as

determinações do Poder Executivo Municipal.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão

por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Cuiabá.

Palácio Paschoal Moreira Cabral em, 17 de setembro de 2020.



VEREADOR MISAEL GALVÃO

PRESIDENTE